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İstanbul'da gece vakti terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması KCK'ya yönelik gece vakti özel harekat polislerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi.

08.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:01
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması KCK'ya yönelik gece vakti özel harekat polislerinin de katıldığı geniş çaplı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanların ele geçirildiği görüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK'nın gençlik yapılanması KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi. Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ÖZEL HAREKAT SOKAKLARDA ADETA KUŞ UÇURTMADI
Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
İstanbul'da gece vakti terör operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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