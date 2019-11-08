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İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul ve Adana'da gece vakti özel harekat polislerin de katıldığı geniş çaplı terör operasyonu yapıldı. İstanbul'daki operasyonda çok sayıda KCK şüphelisi, Adanada'da DEAŞ ve El Kaide adına eylem ve faaliyet hazırladıkları tespit edilen 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

08.11.2019 04:03 | Son Güncelleme: 08.11.2019 07:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütüne PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Gece vakti önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak baskın gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, polisler evlere koçbaşı ile evlere girdi. Yapılan baskınlarda evlerde aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Aramaların ardından polis ekipleri, şüphelileri gözaltına alarak sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖZEL HAREKAT KUŞ UÇURTMADI

Operasyona destek veren özel harekat polisleri, sokakların giriş çıkışlarını tutarak kapattı. Pencerelerden operasyonu görmek isteyen vatandaşları uyaran özel harekat polisleri içeri girmeleri için uyardı.

ADANA'DA DA DEAŞ VE EL KAİDE OPERASYONU

Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 8'i Suriye uyruklu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.Özel harekat timlerinin desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adana'da gözaltına alınan DEAŞ zanlısı

EMİRLER GÖZALTINDA

DEAŞ ve El Kaide örgütlerinde hemşire, istihbarat ve hizmet emiri görevleri yaptıkları tespit edildi. DEAŞ ve El Kaide terör örgütünde hemşire, istihbaratçı ile hizmet emiri olarak çalıştıkları tespit edilen yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İşte operasyondan çarpıcı anlar;

İstanbul ve Adana'da PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik terör operasyonu yapıldı: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul, PKK, Güncel

Kaynak: İHA


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