İstanbul'da gıda denetimi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında İstanbul 'un 39 ilçesindeki binin üzerindeki toplu tüketim yerlerinde denetim yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlattığı denetim seferberliğinin altıncı gününde İstanbul'un 39 ilçesinde İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan kontrol görevlileri toplu tüketim alanında faaliyet gösteren işletmelerde denetim yaptı. 'Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği" kapsamında gerçekleştirilen ve gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde İstanbul genelinde binden fazla işletmede resmi kontrol yapıldı.Bakırköy ilçesinde yapılan denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Nazif Koca, Ürün Bazlı Gıda Denetim Seferberliği ve denetimlerle ilgili bilgiler verdi. Denetim süreci hakkına konuşan Koca, 'Sayın bakanımızın denetim seferberliğinden itibaren Pazartesi başladık. Pazartesi süt ve süt ürünleri, Salı günü et ve et ürünleri, Çarşamba günü ekmek çeşitleri ve unlu mamulleri denetledikten sonra dün eğitim kurumlarının yemekhanelerini ve kantinlerini denetledik. Bugün seferberliğin son günü ama bizim denetimlerimiz yıl boyunca devam etmektedir. Bugün de tüketim yerlerinin denetimini yapıyoruz. Burada evrak kayıtlarını kontrol ettikten sonra genel hijyen kurallarına uygunluğunu denetçilerimiz kontrol ediyor. İstanbul'da günde binin üzerinde denetim yapılıyor" dedi.'ESAS DENETÇİ TÜKETİCİ"Nazif Koca ayrıca 2019 yılında da toplu tüketim yapılan yerlerde toplamda 113 bin defa denetim yapıldığını söyledi. Tüketicilere 'ALO 174' hakkında çağrıda bulunan Koca, '45 bin civarında toplu tüketim yerimiz var ve 2019'da yaklaşık 113 bin civarında denetim yapmışız. İşletmeler özellikle kendi üretim yaptıkları yerin genel hijyen kurallarına dikkat etmek zorundalar. Esas denetçi tüketici. Bizi ALO 174 ile uyaracaklar. 7/24 her zaman açık, bir telefon yeter. Aradığı zaman Ankara'ya düşüyor ve Ankara bizi kesin talimatlandırıyor. Herhangi bir şikayet konusunda biz tüm Türkiye'de gıda kontrollerini yapıyoruz" diye konuştu.