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İstanbul'da gıda kolilerinin ilk bölümü ihtiyaç sahipleri için yola çıktı

İSTANBUL Valiliği tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı.

30.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:53
İstanbul'da gıda kolilerinin ilk bölümü ihtiyaç sahipleri için yola çıktı
İSTANBUL Valiliği tarafından organize edilen ve hayırseverlerin katkılarıyla hazırlanan gıda kolileri bugün dağıtılmaya başlandı.

Sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan  50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak olan 300 bin gıda kolisinin ilk bölümü  Vali Ali Yerlikaya'nın katıldığı bir programla yola çıktı.

Vefa Gıda kolileri aralarında Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç gibi iş insanlarının katkılarıyla hazırlandı.

Kolilerin dağıtımında önce bir konuşma yapan Vali Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Kaymakamlarımızın koordinasyonuyla, vefa sosyal destek grupları ve onların yönetiminde Vefa İletişim Merkezleri, 115, 1156 çağrı merkezlerimizce harekete geçen bu merkezde, yerel yönetimler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçemizin görevlileri var. Kızılay, AFAD ve gönlü hayırdan yana olan  STK'larımızdan o masada bulunması uygun görülen hepsine yer verdik. 22 Mart saat 13,00'den  bugün sabah saat 09'00'a kadar aldığımız çağrıları paylaşmak istiyorum. Yaklaşık 73 bin çağrı aldık. ve 65 binin üzerinde büyüklerimizin ricalarını talimatlarını yerine getirdik. Aradaki 7-8 bin kişilik rakam da bilgi edinme hususundaydı. Sokağa çıkma yasağı devam ettikçe, bu hizmet te devam edecek. Bu çağrılarla an be an büyüklerimizin emrindeyiz ama yetmez, biz her hafta onların evlerine bir gıda yardım kolisi takdim edeceğiz. 50 bin adres, bu haftadan itibaren 6 hafta boyunca her hafta devam edecek. Bu kolileri farklı bir programla dağıtıyoruz. Her birinin navigasyon programlarına uygun adreslerini, enlem, boylamlarını aldık. İstanbul'da önemli bir girişimcimiz Getir, içinde bulunduğumuz depoda tanzim ediyor. Bunlar burada İl Tarım Müdürlüğü gıda mühendislerimizin gözetiminde büyük bir heyecanla, aşkla gece gündüz 24 saat hazırlanıyor. En zamanlı 39 ilçede 7-8 bin hanenin kapısını çalıp büyüklerimize, kalbimizden sevgiyi en güzel şekilde izar ederek kendilerine takdim edeceğiz." dedi.

10 HAYIRSEVER

"Bu şehrin valisi olmaktan onur duyarak söylemek istiyorum ki; bu 300 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok." diyen Vali Yerlikaya,  şöyle devam etti:

"Yani devletimizin organizasyonunda, devletimiz ve milletimiz el birliğinin en güzelini gösteriyor. Buraya gelinceye kadar 9 hayırseverdi. Bir hayırsever daha duymuş aradı. Aslında pek çok hayırsever var. Ama 10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bin sayısına ulaştı. Pek çok daha talep geliyor. Onlarla da ilgili bir çalışma yapacağız ama onu şu anda söylememin erken olduğunu düşünüyorum. Şu anda önceliğimiz evden dışarıya çıkamayan, 65 yaş ve üstü büyüklerimiz. Bu hafta dağıtılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey. İkinci hafta Limak Holding, Nihat Özdemir Bey. Üçüncü hafta Cengiz Holding, Mehmet Cengiz. Dördüncü hafta MNG Holding Mehmet Nazif Günal. Beşinci hafta Demirören Holding Yıldırım Demirören Bey. Altıncı hafta 25 bin koli LCW Vahap Küçük, 10 bin koli Fuat Tosyalı, 5 bin koli Mesut Toprak Bey, 10 bin koli GETİR  firmamız. Hem 300 bin koliyi yerine ücretsiz götürüyor, bununla da yetinmiyor, 10 bin koli de hayrediyor. Buraya gelirken yolda Ali Koç Bey de aradı 'Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tüm futbolcularının 33 bin kolisini mutlaka verirseniz biz minnettar oluruz' dedi. Ben de milletimiz adına kabul ettim ve 333 bin koli oldu. Bunları da hayırseverlerimiz adına 39 ilçe kaymakamımızın belirlemiş olduğu bu güzel isimlere teslim edeceğiz."

İstanbullulara 'evde kal' çağrısında da bulunan Vali Yerlikaya,  kolilerin hazırlanma aşamalarını inceledi. Daha sonra gıda kolileri araçlara yüklendi ve Vali Yerlikaya'nın talimatıyla yola çıktı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım Demirören, Mehmet Cengiz, İstanbul, Güncel
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