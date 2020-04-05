Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi Uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu.

05.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:18
İstanbul 'da giriş çıkışta korona virüs denetimi
Uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti
İSTANBUL - Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkışlar durduruldu. Tuzla TEM otoyolundan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlendi. Hafta sonu olması dolayısıyla uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında, belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM otoyolunda kontrol noktaları oluşturarak denetimler gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar ile ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.
Öte yandan hafta sonu olması dolayısıyla uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti. İstanbul’da giriş çıkışta korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Polis, Genel

Haberin Videosu :

İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

10:14: Bingöl'de yangın, baraka kullanılamaz hale geldi - Haberler 10:14: Van'da sosyal mesafeye uymayan 6 kişiye para cezası kesildi - Haberler 10:11: Emekli vatandaştan anlamlı bağış - Haberler 10:11: Kars'ta apartı kumar oynatmak için kiraladı - Haberler 10:11: (Özel) İstanbul'da "Kalaşnikoflu" çatışmanın şüphelilerine adli kontrol - Haberler 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı 10:00: Koronavirisün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Tat alma ve koku kaybı - Haberler 08:55: Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı - Haberler 08:41: Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu - Haberler 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi 00:15: Donald Trump: Maalesef ABD'de koronavirüs nedeniyle çok sayıda kişi ölecek - Haberler 23:57: Görevden alınan ABD'li komutanı yüzlerce askeri uğurladı - Haberler