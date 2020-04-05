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İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi

Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul'a giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlendi.

05.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:41
Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında belirli istisnalar hariç İstanbul 'a giriş ve çıkışların durdurulmasının ardından Tuzla TEM Otoyolu'ndan geçen tüm araçlar polis tarafından denetlendi. Otoyolda uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan genelgeyle korona virüsle mücadele kapsamında belirlenen araçlar dışındaki araçların İstanbul'a giriş ve çıkışları yasaklandı. Polis ve jandarma ekipleri TEM Otoyolu'nda kontrol noktaları oluşturarak denetim gerçekleştirdi. Geçişine izin verilmeyen araçlar geri gönderildi. İzin belgeleri olan gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini taşıyan tır ve kamyonlar, ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların geçişine izin verildi.
Öte yandan otoyolda uzun araç kuyruklarının olmaması dikkat çekti.
(Aykut Zor - Mustafa Biçer/İHA) İstanbul’da giriş çıkışta korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Polis, Güncel

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İstanbul'da giriş çıkışta korona virüs denetimi
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