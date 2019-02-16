İstanbul'da, 'Göbeklitepe' Sergisi

Kaynak: DHA

Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesi, 12 bin yıllık tarihi ile UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer alan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı için ilan edilen Göbeklitepe'nin tanıtımı için İstanbul'da fotoğraf sergisi açtı.'Haliliye Belediyesi, 2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından 12 bin yıllık tarihi geçmişe sahip bölgenin tanıtımını yaparak yerli ve yabancı turistlerin ilgisini Şanlıurfa'ya çekmek için çalışma başlattı. Belediye tarafından, Göbeklitepe'nin tanıtımının yapılarak bölge turizmine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Yeni Kapı Metro İstasyonu sergi alanında 'Göbeklitepe Fotoğraf Sergisi' açıldı.Serginin açılışına, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, İstanbul Şanlıurfa Dayanışma Derneği Başkanı Müslüm Kayacan, STK temsilcileri ile Şanlıurfalılar katıldı. Açılışta konuşan Fevzi Demirkol, Göbeklitepe'nin tanıtımı ile ilgili yaptıkları çalışmalarla turistlerin ilgisini Şanlıurfa'ya çekmek istediklerini söyledi. Göbeklitepe'nin hem UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edilmesinin turizm ağırlıklı çalışmalarının doğru olduğunun göstergesi olduğunu anlatan Demirkol, şunları söylediGöbeklitepe Fotoğraf Sergisi'ni, Şanlıurfa'nın dışında İstanbul'da yoğun bir sirkülasyonun olduğu Yeni Kapı Metro İstasyonu'nda açtık. Dünyanın tüm ülkelerine mensup insanların geçtiği bu alanda Göbeklitepe'yi tanıtıyoruz. Bilindiği gibi Göbeklitepe, dünyanın bilinen en eski tarihi eseri. Göbeklitepe'nin tanıtımı ile ilgili 2014 yılından bugüne ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yaptık. İstikametimiz doğruydu, 2018 yılında Göbeklitepe, UNESCO tarafından Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde yer aldı ve Cumhurbaşkanımız Recip Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılı olarak ilan edildi. Bu sayede Şanlıurfa'mıza ilgili daha da arttı.Başkan Demirkol'un konuşmasının ardından davetliler, fotoğraf sergisini gezdi.