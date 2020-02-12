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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu 135 gözaltı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHAFatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

12.02.2020 07:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 07:28
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA
Fatih'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.
ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR
Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel ahrekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu 135 gözaltı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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