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Yatak altına saklanan kaçak göçmenlerin Türkiye macerası son buldu

Fatih'te insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu.

12.02.2020 09:32 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:24

'te önceden belirlenen 4 adrese birçok adrese göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ DE DESTEK VERDİ

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat polisleri de destek verdi.

ÇATI VE YATAK ALTLARINA SAKLANDILAR

Fatih'te operasyon yapılan adreslerden biri de Hoca Gıyasettin Mahallesi, Katip Şemsettin Sokakta bulunan 3 katlı ahşap bir binaydı. Özel harekat polisleri eşliğinde binaya giren ekipler, saklanan kaçak göçmenleri çatıda ve yatak altlarında gizlenmiş halde buldu. Operasyonda 135 Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Yakalananlar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İşte operasyondan kareler;

Yatak altına saklanan kaçak göçmenlerin Türkiye macerası son buldu

İstanbul, Fatih, Güncel

Kaynak: DHA


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