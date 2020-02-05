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İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Gülseli KENARLI-Elif YAVUZ-Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, DHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

05.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:22İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-Gülseli KENARLI-Elif YAVUZ-Şahin BOZKURT-Yılmaz OKUR-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından 'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Görüntü Dökümü

SARIYER

-Şemsiyeleri ile yürüyen vatandaşlar

-Yağmur detayı

AVCILAR

-Çöp poşetiyle yürüyenler

Durakta bekleyenler

-Koşanların görüntüsü

-Yağmurdan görüntüler

-Su birikintileri

-Detaylar



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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