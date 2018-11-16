İstanbul'da Gökkuşağı Sürprizi! Gökkuşağı Neden ve Nasıl Oluşur?

İstanbul'da yağan yağmurun ardından havada oluşan yan yana çift gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. Yaklaşık 10 dakika boyunca görülen gökkuşağını gören vatandaşlar oluşun manzarı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarına sarıldı. Peki, renk cümbüşü oluşturan gökkuşakları nasıl ve neden oluşur?

Gökyüzüyle bütünleşen gökkuşağı eşsiz manzaralar oluşturdu.

İstanbul'un pek çok yerinden görülebilen gökkuşağı unutulmaz anlar yaşatırken, gökkuşağının oluşturduğu kartpostallık manzaraları ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar telefonlarına sarıldı.

GÖKKUŞAĞI NEDEN OLUŞUR?

Gökkuşağı, yapı itibariyle ışık ışınlarının su damlaları içinden geçerken kırılmasıyla ve yansımasıyla meydana gelir.

Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman yansıyarak aynı ortamın içinde kalırlar veya kırılarak diğer ortama geçer.

Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısı ile dönüş açısı genelde aynıdır. Fakat kırılma sırasında açı değişir. Kırılma açısı ortamların kırılma indisleri tarafından belirlenir. Ayrıca kırılma indisi ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarla kırılır.

Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimidir. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılır. Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışır.

Kırılma açısı kırmızı renk için en büyük iken mor renk içinse en küçüktür. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreçtir.

GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR?

Işık ışınları, su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğrar. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez yansıyabilirler. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor olarak sıralandığı gökkuşakları oluşur.

Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin sıralanışı tersine döner. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla kez yansımasıyla da gökkuşakları oluşabilir. Ancak böyle gökkuşakları genellikle görülemeyecek kadar solgundur.

Gökkuşağının iyi bir şekilde görülebilmesi için Güneş'in ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekir.

Bu yüzden yer yüzeyinden bakıldığında gökkuşakları yarım bir çember biçiminde görünür. Ancak yüksek bir dağın tepesinden ya da yükseklerde uçan bir uçağın içinden baktığınız zaman tam bir çember biçiminde gökkuşakları görebilirsiniz.