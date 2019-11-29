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İstanbul'da gökkuşağı sürprizi

Marmara Denizi'nde tesirli olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, Sarayburnu sahilinde dev dalgalar oluştu.

29.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:55İstanbul'da gökkuşağı sürprizi
Marmara Denizi'nde tesirli olan lodos hayatı olumsuz etkilerken, Sarayburnu sahilinde dev dalgalar oluştu. Yağmur sonrası gökyüzünde oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktırdı.
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından beklenen lodos sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Lodosla birlikte belirli aralıklarla sağanak yağış görülüyor. Yapılan uyarılarda kentte yaşayan vatandaşların ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanırken, lodosla birlikte çatı uçması, soba zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
SARAYBURNU SAHİLİNDE DEV DALGALAR
'da sabah saatlerinde tesirini gösteren lodos Sarayburnu sahilinde de etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. O anları görüntülemek isteyen turistlerin ise birbirleriyle yarıştığı görüldü. Aralıklarla etkili olan yağmur sonrası ise Karaköy üzerinde oluşan gökkuşağının manzarası kendine hayran bıraktı. Kısa aralıklarla görünen gökkuşağı daha sonra tamamen kayboldu.
(Selim Bayraktar/İHA)

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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