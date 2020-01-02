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İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

02.01.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:31 İSTANBUL'DA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ
İSTANBUL'da öğle saatlerinde yağmurun ardından beliren gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.

'da sabah saatlerinden itibaren ara ara sağanak yağış etkili oluyor. Güneş ise ara ara kendini gösterdi. Öğle saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Kısa süreliğine İstanbullulara renkli görüntüler sunan gökkuşağı daha sonra kayboldu. Haliç üzerinde beliren gökkuşağı balıkçılarla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-Gökkuşağından detay

-Balıkçılardan detay

-Genel ve detaylar

 


- Yazar

İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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