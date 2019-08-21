İstanbul'da gökyüzünü kara bulutlar sardı! Kartal'da bazı evleri su bastı

Anadolu yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı. İlçede su baskınlarının yaşandığı belirtiliyor.

FENERYOLU'NDA 3 KİŞİ OTOMOBİLDE MAHSUR KALDI

Kadıköy'deki Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidinde su baskını nedeniyle otomobilde mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.

Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

METEOROLOJİ SAAT VERİP UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sakarya çevrelerinde, öğleden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Rüzgarlar genellikle kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bu sabah saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Düzce, Sakarya çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz geneli ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



