12 Kasım 2018, 22:49
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İstanbul'da Gün Batımı Görsel Şölen Oluşturdu

İstanbul

İSTANBUL'da gün batımı kartpostallara basılacak görsel şölen oluşturdu.

İSTANBUL'da gün batımı kartpostallara basılacak görsel şölen oluşturdu. Fatih'ten kaydedilen görüntüler İstanbul'un güzelliğini ve tarihi dokusunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Surlardan çekilen görüntülerde Fatih Camii, Süleymaniye Camii, yapımı devam eden Çamlıca Camii, Radyo- TV Kulesi ve gökdelenlerin manzarası gün batımı ile birleşince ortaya çıkan görüntüler mest etti. İstanbul'un simgelerinden biri olan martılar ise surların ve tarihi eserlerin arasında uçarak görsel şölene katkı sağladığı görüldü. - İstanbul Fatih,Fatih Camii,İstanbul
12 Kasım 2018 Pazartesi 22:49