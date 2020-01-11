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Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı

Pazar günü güneşli havanın yerini yağmura bırakacağını duyuran İstanbul Valiliği, vatandaşlarla dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

11.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:42

Valiliği, İstanbul'da bu hafta sonu mevsim normallerinde seyreden bir havanın hakim olacağını belirterek, Pazar günü güneşli havanın yerini yağmura bırakacağını duyurdu.

SICAKLIK 4 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün gece saatlerinden itibaren etkili olan puslu hava yerini güneşe bırakırken sıcaklığın en düşük 4, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Pazar günü ise güneşli havanın yerini yağmura bırakacağı ve hava sıcaklığının en düşük 5, en yüksek 8 derece olması ve rüzgarın kuzeydoğu yönünden saatte 20 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. İstanbul'un yeni haftaya güneşli başlayacağı ve hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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