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İSTANBUL'DA GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti.

07.02.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:38İSTANBUL'DA GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda bu sabah saatlerinde kar yağışının olacağı belirtilmişti. Kar yağışı bekleyen İstanbullular güneşli havayla karşılaştı. Vatandaşlar Öğle saatlerinde çıkan güneşin keyfini çıkarttı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar sahilde güneşin tadını çıkarırken bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü

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-Yürüyen vatandaşlar

-İstiklal Caddesi

-Taksim Meydanı

-Fotoğraf çektiren İnsan Detayları

-Sahilde kitap okuyanlar

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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