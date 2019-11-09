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İSTANBUL'DA "GÜVEN HUZUR-6" DENETİMLERİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat KORKMAZ Türkiye geneli "Türkiye Güven Huzur-6" asayiş denetimleri kapsamında İstanbul'da denetim yapıldı.

09.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:32İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat KORKMAZ

Türkiye geneli "Türkiye Güven Huzur-6" asayiş denetimleri kapsamında 'da denetim yapıldı.

"Türkiye Güven Huzur-6" denetimleri kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde kurulan noktalarda denetimler yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesindeki denetimler, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 17.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği asayiş denetimlerinde şüpheli araçlar durdurularak, didik didik arandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULDU

Arama noktalarından birisi de Ümraniye Balkan Caddesi oldu. Buradaki, denetimlerde durdurulan bir otomobilin sürücüsünde 108 promil alkol çıktı. Hakkında işlem başlatılan sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki denetime katılan narkotik köpeği bazı araçlarda arama yaptı. Cadde üzerinde durdurulan bazı araçların sürücüleri ve yolcuların üst araması yapılıp, GBT kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü

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(ŞİŞLİ)

-Polis kontrol noktasından genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin şüpheli görülen araçları durdurması

-Araçlarda aramalar yapılması

-Kişilerin üst araması yapılması ve gbt kontrolü yapılması

-Narkotik köpeğinden detay görüntü

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Genel ve detaylar

(ÜMRANİYE)

-Polis kontrol noktası

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin şüpheli görülen araçları durdurması

-Araçlarda aramalar yapılması

-Kişilerin üst araması yapılması ve gbt kontrolü yapılması

-Alkollü çıkan sürücü

-Ceza kesilmesi

Genel ve detaylar



İstanbul, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA

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