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İstanbul'da "Güven Huzur-6" uygulaması

"Türkiye Güven Huzur-6" asayiş uygulaması kapsamında İstanbul'daki ilçelerde denetim yapılıyor.

09.11.2019 18:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:04İstanbul'da
" Güven Huzur-6" asayiş uygulaması kapsamında 'daki ilçelerde denetim yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde 39 ilçede yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra özel harekat ekipleri de katılıyor.
Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler gerçekleştiriliyor.
Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişilerle silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.
Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan, deniz polisi ekipleri de denizden destek veriyor.

İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

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