İstanbul'da hafta içi kar bekleniyor

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde bugün parçalı bulutlu hakim olacak. Doğu Akdeniz'de Osmaniye ve Hatay'ın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbul 'a iki gün yağışlı bir hava hakim olacak. Bugün aralıklı olarak yer yer beklenen yağışlar yarın kuvvetli rüzgar ile hissedilen sıcaklığı oldukça düşürecek.
Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre ise Perşembe ve Cuma günü Marmara Bölgesi'nda başta İstanbul olmak üzere kar yağışı bekleniyor.
Ankara, Yozgat, Eskişehir'in doğu kesimleri, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Sivas çevrelerinin aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Düzce çevrelerinin yağmurlu, zamanla Karabük, Bolu ve Kastamonu çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne: 6°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Kırklareli: 6°C Parçalı çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
Kocaeli, 8°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Afyonkarahisar:-1°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli
Denizli, 9°C Parçalı bulutlu
İzmir: 10°C Parçalı bulutlu
Manisa:10°C Parçalı bulutlu
Adana: 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 16°C Parçalı bulutlu
Hatay: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta: 4°C Parçalı bulutlu
Ankara: 2°C Parçalı bulutlu, hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Çankırı: 3°C Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Eskişehir: 0°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğu kesimleri hafif kar yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Konya: 2°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Bolu:, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Samsun: 9°C Parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
Trabzon: 8°C Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum: -5°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
Kars:-9°C Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa: 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı