İstanbul'da Hafta Sonu Çocukları Eğitici ve Eğlendirici Bir Deneyim 

Imagineer Kids'te Türkiye'de çocuklarla ilk defa buluşan ''Cartoon Network Bilinmeyenler Dünyası'' sergisinde;çocuklar günlük hayatta her zaman karşılaştıkları fakat sebebini bilmedikleri ilginç bilgileri deneyimleyerek öğreniyor.

Çocuklar bu sergide bir muz ile DNA'larının yüzde ellisinin aynı olduğunu, saçlarımızın nasıl beyazladığını, kutup ayılarının aslında siyah olduğunu Power Puff Girls'ün, Ben 10'in, Adventure Time'ın, Gumball'un ve Kafadar Ayılar'ın karakterlerinden öğreniyor. 34 farklı interaktif oyunun bulunduğu sergide çocuklar ve aileleri unutulmaz gün geçiriyor.

İNTERAKTİF TİYATRO OYUNU 'SÜPER PATATES VE KAÇAK BEZELYE' SADECE IMAGİNEER KİDS'TE

Pearson yayınevinin çocuklar tarafından en sevilen kitaplarından biri olan Süper Patates ve Kaçak Bezelye'nin kitaptan uyarlanan interaktif kukla tiyatrosu Imagineer Kids 'te çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Çocukların eğlenirken öğrenecekleri interaktif kukla tiyatrosu, 16 Kasım Cuma günü 14.00' da ve 18 Kasım Pazar günü 18.00' da Imagineer Kids'te çocuklarla buluşacak. Sadece Imagineer Kids' te izleyebileceğiniz oyunu şimdiden ajandanıza not etmeyi unutmayın.