İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı

Hafta sonu, 17 bin personeliyle İstanbul 'a hizmet vermeyi sürdürecek olan İBB, sağlık çalışanları ve zorunlu hizmet gören personele yönelik olarak toplu ulaşımda sabah ve akşam saatlerinde seferlere devam edecek.

OTOBÜS VE METROBÜS SABAH VE AKŞAM ÇALIŞACAK

İETT; sabah saat 07:00-10:00, akşam ise 17:00-20:00 saatleri arasında 445 hatta 4 bin 636 otobüs seferi gerçekleştirecek. Metrobüs hattında, sabah saat 06:00-10:00, akşam 16:00-20:00 saatleri arasında 240 sefer yapılacak.

HAFTA SONU HASTANELERE SERVİS HİZMETİ VERİLECEK

İBB İstanbul'da bulunan 238 hastane ile irtibat kurarak hafta sonu personelleri için servis otobüsü tahsisi talepleri olup olmadığı sordu. 110 hastane tahsis talebi olmadığını belirtti. 21 hastaneden olumlu yada olumsuz dönüş gelmedi. 41 hastane ise araç talebinde bulundu. 66 hastaneden de çalışma yapılıp dönüş yapılacağı cevabı geldi. İBB, bu kapsamda talep eden her hastanenin otobüs ihtiyacını karşılayacak. Sefer saatleri www.iett.istanbul adresinden öğrenilebilecek.

METRO VE VAPURLAR DA ÇALIŞACAK

İBB, toplu ulaşımda sosyal mesafe kuralının rahat bir şekilde uygulanması için hafta sonu raylı sistem ve vapur seferleri de düzenleyecek. METRO A.Ş.nin işlettiği M1, M2, M3, M4, M5, T1 ve T4 hatlarında, 2 gün sokağa çıkma yasağı boyunca saat 7-10 ve 17-20 saatleri yarım saatlik aralıklarla metrolar çalışacak.

M6 Etiler-Hisarüstü Metro Hattı, sokağa çıkma yasağı boyunca çalışmayacak, 20 Nisan Pazartesi'den itibaren tekrar seferlere başlayacak. Pierloti ve Maslak teleferik hatları ile T3 Moda Nostaljik Tramvayı ve F1 Taksim Kabataş Füniküleri, salgın tedbirleri kapsamında alınan kararla durdurulmuştu.

Şehir Hatları AŞ de Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, Sarıyer-R. Kavağı-A. Kavağı, İstinye-Çubuklu olmak üzere toplam 7 hatta, 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Adalar hatları da ihtiyaca yönelik olarak devam edecek. Denizde sefer saatleri, www.sehirhatlari.istanbul adresinde öğrenilebilecek.

EKMEK VE SU İHTİYACI DA KARŞILANCAK

Hafta sonu İBB iştiraki Halk Ekmek tam kapasite üretimine devam edecek ve İstanbul genelindeki 535 büfesinde ekmek satışına devam edecek.

Hamidiye AŞ de damacana ve pet şişe su üretimini sürdürürken 200 bayisiyle vatandaşların su ihtiyacını karşılayacak.

HİZMET VERECEK DİĞER İBB BİRİMLERİ

- İSTAÇ,atıkları bertaraf ederken, kent meydanlarını ve metrobüs duraklarını yıkayacak.

- İtfaiye, zabıta, hızır acil hizmetlerini sürdürecek.

- Fen işleri saha bakım ve proje işlerine devam edecek.

- "Birlikte başaracağız" ekipleri yardım paketlerini dağıtıma devam edecek.

- İBB Beyaz Masa 153 Çağrı Merkezi ile İSKİ ve İGDAŞ'ın çağrı merkezleri de tam kapasite ile vatandaşların taleplerini çözüme kavuşturmaya çalışacak.