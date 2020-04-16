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İstanbul'da hafta sonu öncesi alış-veriş yoğunluğu

İSTANBUL'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, semt pazarları ve marketlere akın etti.

16.04.2020 20:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:51
İstanbul'da hafta sonu öncesi alış-veriş yoğunluğu
İSTANBUL'da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, semt pazarları ve marketlere akın etti.

BAYRAMPAŞ SEMT PAZARINDA YOĞUNLUK

Bayrampaşa 'da kurulan semt pazarında zabıta ekipleri, kalabalık olmaması için girişlerde önlem aldı. Pazar alanında yoğunluk oluşmasının önüne geçilmeye çalışılırken, dışarıda bekleyenler kalabalık oluşturdu. Sıra bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Pazar alanında oluşacak kalabalığın önüne geçmek için içeriye sayılı kişi alındı. Bu sefer de dışarıda sıra bekleyen vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Zabıta ekipleri, vatandaşlara kurala uymaları yönünde defalarca ikazlarda bulundu. Pazar alanının dışında olduğu gibi içerisinde de kalabalık oluştuğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Sırada bekleyen Erol Semerci, "Yukarıda demin kadın maskesizdi. Söyledi dört kişi üzerime yürüdü. Ben 64 yaşında adamım benim 39 yaşında oğlum var. Bir kural konulduysa o kurala uyacaksınız. 8 yaşında, 10 yaşında çocuğunu kalkmış gezdiriyor. Benim torunum var ben gezdiriyor muyum? Evde hapis. Ben iki aydır sokağa çıkmıyorum. İlla birileri sopayı alacak kafamıza kafamıza vuracak o zaman akıllanacağız." diye konuştu.

ESENLER SEMT PAZARINDA SOSYAL MESAFEYE UYULMADI

Esenler Semt pazarında yoğunluk oluşurken vatandaşlar, sosyal mesafeye uymadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar yasaklanan seçmece ürün alma işlemine devam etti. Pazarcıların müşterilerine eldiven verdiği ve pazar girişine el dezenfektanı aparatı konulduğu görüldü.

ELDİVENSİZ MASKESİZ KİMSE PAZARA GELMESİN

Pazarcı Recep Eraslan "Eldiven veriyoruz tepki gösteriyorlar, kimse sosyal mesafeyi korumuyor. Belediye bizlere ceza yazıyor. Kendi hayatlarını düşünmüyorlarsa başkalarının hayatlarını düşünsünler. Eldivensiz maskesiz pazara gelmesinler" şeklinde konuştu.

ŞİŞLİ'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAZIRLIĞI

Hafta sonu bir gün kala Şişli Kurtuluş Caddesi'nde insan yoğunluğu oluştu. Temel ihtiyaçlarını almak için son günü beklemek istemeyen vatandaşlar eczane, manav ve market önlerinde alışveriş için sıra bekledi. Cadde üzerinde bankamatik önlerinde de uzun kuyrukların olduğu görüldü.

KASIMPAŞA'DA UZUN KUYRUKLAR

Kasımpaşa'da vatandaşlar, kuruyemişçinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İşlerin bu hafta yoğun olduğunu belirten manav Bervan Çınar, "Hafta sonu dışarıya çıkma yasağından dolayı biraz yoğunluk var. Dışarıya çıkma yasağı olacağından dolayı millet önlemini alıyor. Hafta içi gelip alışverişlerini yapıyorlar, hafta sonuna hazırlık." şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, Güncel
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