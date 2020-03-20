İstanbul'da haftasonları 7/24 ulaşım uygulaması geçici olarak durduruldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmeti bugünden itibaren geçici olarak ara verildi.
20.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:37
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan koronavirüs önlemleri kapsamında, cuma ve cumartesi akşamları uygulanan 7/24 ulaşım hizmeti bugünden itibaren geçici olarak ara verildi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi