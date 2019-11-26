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İstanbul'da halı sahadan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da halı sahadan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

26.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:38İstanbul'da halı sahadan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
'da halı sahadan yapılan hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, , Fatih, Bayrampaşa ve 'de tesisi ve halı sahalarda maç yapan sporcuların soyunma odalarındaki cep telefonu, para ve eşyaları çalındı.
Bir spor tesisindeki güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen görevliler, şüphelinin spor tesisindeki soyunma odasına, anahtarla kapıyı açarak girdiğini tespit etti.
Aynı kişinin farklı tarihlerde kentteki birçok spor tesisi ve halı sahadan hırsızlık yaptığı iddia edildi.
Mağdurların durumu polise bildirdiği ve şüphelinin arandığı öğrenildi.

Küçükçekmece, Bakırköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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