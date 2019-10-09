Haberler » Güncel » İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama

İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama

Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.

09.10.2019 15:32İstanbul'da hanutçulara yönelik uygulama
Kabataş İskelesi'nde ekiplerce yapılan denetlemede bir kişiye hanutçuluk yaptığı gerekçesiyle 153 lira cezai işlem uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kentte son zamanlarda hanutçuluk yapıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti.

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta ekipleri, Kabataş İskelesinde hanutçuluk yapanlara yönelik denetleme başlattı.

Bu kapsamda yapılan denetlemede hanutçuluk yaptığı iddia edilen bir kişiye 153 lira cezai işlem uygulandı.

Söz konusu denetlemelerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kabataş İskelesi, İstanbul, Kabataş, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:35 Tarihi Bakras Kalesi'nde yangın
17:35 Hatay sınırına askeri sevkiyat
17:35 İstanbul 'çağın meydan okuması finans sektörü ve reel sektör arasındaki ayrışmanın normalleşmesi?
17:35 Isparta pompalı tüfekle ateş açıp, oğluyla birlikte kendini eve kilitledi
17:34 Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Telabyad çevresindeki hedeflere obüs atışları yapıldı
17:34 "TSE'nin birikimlerini Azerbaycan ekonomisine kazandırmayı amaçlıyoruz"
17:34 Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi
9.10.2019 17:36:47