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İstanbul'da hastaneden kaçan kadın, polisi harekete geçirdi

Beyoğlu'nda hastaneden kaçtığı belirtilen bir kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.

23.03.2020 13:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:09
Beyoğlu 'nda hastaneden kaçtığı belirtilen bir kadın polis ekiplerini harekete geçirdi.
Alınan bilgiye göre, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvurduğu Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde test sonucunu bekleyen bir kadının kaçtığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Taksiyle geldiği Taksim'de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan kadını durduran polisler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesi nedeniyle kadına yaklaşmadı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, söz konusu kadını ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Kadının ambulansa alınmasının ardından durdurulduğu alan Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edildi.
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İstanbul’da hastaneden kaçan kadın, polisi harekete geçirdi

Kaynak: AA

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İstanbul'da hastaneden kaçan kadın, polisi harekete geçirdi
Etiketler : Beyoğlu, Taksim, Polis, Güncel

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