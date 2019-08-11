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İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Kurbanlık hayvanları keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti.

11.08.2019 12:30
İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı
Kurbanlık hayvanları keserken kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Hastanelerin acil girişi yaralı acemi kasaplarla doldu taştı. İstanbul genelinde kurbanlıkları keserken yaralanan pek çok acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi kurbanı kesmek isterken kendini yaralayan vatandaşlarla doldu taştı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kağıthane Devlet Hastanesi'ne kendi araçları veya ambulansla gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Yaralanan vatandaşların bir kısmı ayakta tedavi edildi. Yaralıların büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
MASATI TUTAYIM DERKEN KOLUNU KESTİ Kesim bittikten hemen sonra kendini yaralayan Kadir Kaya isimli vatandaş, "Kurbanı kestik, iş bitti. Bıçağı aldım ve masatladım. Sonra masat elimden düşmesin diye tutmaya çalışırken diğer elimdeki bıçak koluma düştü ve çarparak 5 dikişlik bir yara açtı. Kaza bu şekilde meydana geldi" dedi.
(Yunus Emre Şeker/İHA)
İstanbul'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

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Kaynak: İHA

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