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İstanbul'da hatlı minibüsler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi

İstanbul'da hatlı minibüsler korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi.

21.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:47
İstanbul'da hatlı minibüsler korona virüsüne karşı dezenfekte edildi
İstanbul 'da hatlı minibüsler korona virüs tehlikesine karşı dezenfekte edildi. Pendik-Kadıköy hattında vatandaşların sıkça kullandığı minibüsler ilaçlanarak virüs ve bakterilerden arındırıldı.

İstanbul'da hatlı minibüs sürücüleri, korona virüs tedbirleri kapsamında minibüslerini dezenfekte ettirdi. Gün içerisinde her yaştan vatandaşın kullandığı minibüsler, Pendik'te ve Pendik - Kadıköy hattındaki minibüsler dezenfekte edildi. Pendik Belediyesi ve Kartal Belediyesine bağlı özel kıyafetli temizlik ekipleri, minibüsleri özel solüsyon ile ilaçladı. Yolcu taşımadığı sırada park edilip boşaltılan minibüs, ilaçlanarak virüs ve bakterilerden arındırıldı.

Minibüsünü dezenfekte ettiren bir şoför, "Minibüsümüzü dezenfekte yaptırıyoruz. Hem yolcularımızın hem de kendi sağlığımız için. Güzel bir şey" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul, Pendik, Güncel

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