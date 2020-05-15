İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYE ULAŞTI

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYE ULAŞTI (yeniden - görüntü)Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da hava sıcaklığı 35 dereyi buldu.

15.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:16
İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYE ULAŞTI (yeniden - görüntü)
Beyza Nur GÜLER - Mertcan ÖZTÜRK - İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da hava sıcaklığı 35 dereyi buldu.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Bugün saat 16.00 sıralarında Şile'de hava sıcaklığı 35.1 dereye ulaştı. Ancak ilçeler arası rüzgar yönü ve nem oranından kaynaklanan aşırı farklar oluştu. Pendik'te 33.7, Eyüpsultan'da 33.7, Sarıyer'de 33.4 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, Floya'da ise 24 derece ölçüldü.
PERŞEMBE GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklığı rekor seviyede artacak. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak. Pazartesi günü hava sıcaklığı ortalama 25 derece olacak. Perşembe günü ise hava sıcaklığı düşecek. Perşembe gününden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Cuma günü yağışın kuvvetini artıracağı kaydedildi. Yağışın su baskınlarına neden olabileceği ifade edildi.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Öte yandan meteroloji dün sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulunmuştu.
Açıklamada, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde mevsim normallerinin 9 ila 13 derece üzerinde seyredeceği ve uzun yıllar Mayıs ayında kaydedilen en yüksek sıcaklık değerlerini yer yer aşabileceği değerlendirilmektedir. Yurdumuzun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinin 5 ila 9 derece üzerinde seyredeceği öngörülmektedir" denilmişti. Uyarıda, "Vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları sağlıkları açısından önem arz etmektedir" bilgileri yer almıştı. İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYE ULAŞTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyza Nur, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

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