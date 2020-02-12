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İstanbul'da hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 12 derece olacak.

12.02.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:45İstanbul'da hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre; 'da bugün hava sıcaklığı en düşük 8, en yüksek 12 derece olacak. Hafta boyunca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen İstanbul'un batısının sabah saatlerinde, doğusunun öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
13 Şubat Perşembe günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklığının en düşük 6 en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor. geçmesi beklenen 14 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 10 derece olacak.
(İHA)

Yağmurlu, İstanbul, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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