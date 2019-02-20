İstanbul'da Hava Ulaşımına Sis Engeli

Enver ALAS - Anıl UÇAN/ İSTANBUL DHA İstanbul
'da aksam saatlerinde bastıran sis nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Atatürk Havalimanı
ve Sabiha Gökçen
Havalimanı'nda görüş mesafesinin düşmesiyle seferlerde gecikmeler meydana geliyor. THY
ve Anadolujet'in bu akşam Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkışı planlanan çok sayıda seferi iptal edildi.
Öğle saatlerinde etkisini yitiren ancak akşam saatlerinde tekrar etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesi düştü. Bu nedenle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'da iniş yapması beklenen bazı uçaklar havada tur atmaya başladı. İnişler ve kalkışlar gecikmeli olarak yapılırken bazı uçaklar, başka havalimanlarına yönlendiriliyor. Yoğun sis sebebiyle Türk Hava Yolları
'nın Marsilya
İstanbul uçağı Ankara
'ya, Kiev
- İstanbul seferi İzmir
'e, Viyana-İstanbul uçağı Ankara'ya, Minks-İstanbul uçağı, Ankara'ya yönlendirildi.
SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANINDAN İPTAL EDİLEN SEFERLER
20.55 TK 7524 Antalya
21.35 TK 7256 Ankara
21.40 TK 7518 İzmir
22.20 TK 2984 Ankara
22.35 TK 7514 İzmir
22.45 TK7286 Konya
22.45 TK7224 Erzincan
22.55 TK7264 Adana
00.15 TK 2918 İzmir
Sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Sabiha Gökçen,Ankara,DHA,İstanbul
Kaynak: DHA