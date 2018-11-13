İstanbul'da Havadan Trafik Denetimi

Emniyet Genel Müdürlüğü
'nün, "Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında İstanbul
'da, drone ile trafik uygulaması yapıldı.
Uygulama sırasında, trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edilerek ekiplere bildirildi.
Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Kurtköy
gişelerinde durduran ekipler, bu kişilere ceza tutanaklarını tebliğ ederek, trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Trafik uygulamasında hatalı sollama yapan, kurallara aykırı şerit değiştiren, emniyet kemeri takmayan sürücüler ile direksiyonda telefonla konuşan sürücülerin tespiti yapıldı.