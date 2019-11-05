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İstanbul'da hayran bırakan manzara

İstanbul'da gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.

05.11.2019 09:05
İstanbul'da gün doğumunda objektife yansıyan görüntülerde kızıla bürünen gökyüzü eşsiz manzaralar oluşturdu.
Beylikdüzü'nde gün doğumunda çekilen görüntüler kartpostallık manzaralar oluşturdu. Güneşin doğmaya başlaması ile kırmızı, sarı ve turuncu renklerin gökyüzündeki dansı görenleri kendine hayran bıraktı. Bulutları kızıla boyayan güneş ışıklarının manzarasına kuş sesleri eşlik etti. Adaların üzerinde gün doğumunda sis oluşurken, kızıla bürünen gökyüzü muhteşem görüntüler oluşturdu.
(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
İstanbul'da hayran bırakan manzara

Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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