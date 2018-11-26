İstanbul'da Helikopter Düştü: 4 Şehit, 1 Yaralı

İstanbul Sancaktepe
'de 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının gerçekleştiği sokak havadan görüntülendi. İstanbul Sancaktepe'de bir mahalleye askeri helikopter düştü. Yerleşim yerine düşen helikopterdeki 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Olay sırasında mahallede büyük korku yaşanırken, helikopterin düştüğü alandaki araçlar da zarar gördü. Helikopterin düşüş sebebiyle ilgiliyse soruşturma başlatıldı.
(İHA)
Sancaktepe,Helikopter,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06