26 Kasım 2018, 12:06
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İstanbul'da Helikopter Düştü: 4 Şehit, 1 Yaralı

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının gerçekleştiği sokak havadan görüntülendi.

İstanbul Sancaktepe'de 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı helikopter kazasının gerçekleştiği sokak havadan görüntülendi. İstanbul Sancaktepe'de bir mahalleye askeri helikopter düştü. Yerleşim yerine düşen helikopterdeki 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Olay sırasında mahallede büyük korku yaşanırken, helikopterin düştüğü alandaki araçlar da zarar gördü. Helikopterin düşüş sebebiyle ilgiliyse soruşturma başlatıldı.

(İHA) Sancaktepe,Helikopter,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:06