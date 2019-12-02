İSTANBUL'DA HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama sırasında, kural ihlali yapan sürücüler, polis helikopteriyle tespit edilerek yerdeki ekiplere bildirildi. Hatalı oldukları belirlenen sürücüleri Çamlıca gişelerinde durduran ekipler de cezai işlem uyguladı. Bu kapsamda aşırı hız yapan bir otobüse de para cezası kesildi. Denetimde, zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak ve emniyet kemeri takmamak gibi ihlallerin tespiti yapıldı.

TAKOGRAF BELGELERİ İNCELENDİ, TAŞIMA İZİNLERİ KONTROL EDİLDİ

Çamlıca Gişeleri Anadolu Yakası İstasyon Amirliği'nde yapılan uygulama kapsamında şehre giriş yapan kamyon ve ticari araçlar da denetlendi. Kamyonları durduran polis ekipleri, belgeleri kontrol ettikten sonra araçların kış lastikleri olup olmadığını kontrol etti. Reflektörleri seyahat için uygun olmayan3 hafriyat kamyonu sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Görüntü Dökümü

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Polis ekiplerinin denetimi

-Durdurulan araçlardan görüntüler

-Helikopterden detay görüntüler

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler