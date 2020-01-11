İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, saat 16.37'de gerçekleşen depremin yerin 16 kilometre aşağısında oluştuğunu belirtti. AFAD ise depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,8 olduğunu duyurdu.

UZMANLARDAN İLK YORUM

İstanbul 'un pek çok noktasında hissedilen deprem sonrası açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

"CİDDİ BİR UYARI, BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEYEBİLİR"

İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Dr. Ziyadin Çakır, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Bugün meydana gelen deprem normal seyre uygun değil. Dikkatli olunmalı. Bu deprem ciddi bir uyarı, büyük depremi tetikleyebilir. Ana fayın üzerinde meydana geldi. Önlemler alınmalı, sonucu çok ciddi bir afet olabilir" dedi.

"MASA BAŞINDA SALLANDIK"

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Haluk Eyidoğan ise, "Bugün biliyorsunuz bir deprem fırtınası başladı. Hemen Kuzey Marmara fayının, Şarköy'e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana Marmara fayından uzakta ama sabah baktığımda 50'ye yakın ufak deprem vardı. Seri halde arka arkaya ufacık, çoğu hissedilmeyen depremler oluyor. Onunla ilgili bakayım dedim, nasıl bir gelişme var. Hatta sosyal medyaya da yazdım. 'AFAD ve Kandil dikkatle izlesin' diye. Oraya da deprem fırtınasının resmini koydum. Biraz önce onunla uğraşırken, masa başında sallandık. Ben ilk aklıma gelen deprem fırtınasının içinde daha büyük bir deprem mi oldu şeklindeydi. Baktım ki bu 26 Eylül 2019'da 5.7'lik depremin hemen olduğu yerde. Şu anda 4.5 ile 4.7 büyüklükler veriliyor" açıklamasını yaptı.

Bu deprem, 26 Eylül'deki depremin olduğu yerde. Ve orada hala bir hareket eğilimi var. Orası aynı zamanda geçen seneki yayınlarda da belirtildiği gibi, Orta Marmara fayının adalarla Silivri arasında kalan yerin tam ucunda.

SABAHTAN BU YANA 54 DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi verilerine göre büyüklüğü 0.8 ile 4,7 arasında değişen 54 deprem meydana geldi. Depremlerin en büyüğü İstanbul'da saat 16:37'de gerçekleşen 4,7 şiddetindeki deprem olarak ölçüldü.