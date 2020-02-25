Haberler » Güncel » İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı - Haber

İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı

İstanbul'da 26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı düzenlenen etkinlikle anıldı.

25.02.2020 01:53 | Son Güncelleme: 25.02.2020 01:54İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı
'da 26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 vatandaşı düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Kağıthane belediye başkanı Mevlüt Öztekin'de katılımda bulundu

Umut Oyuncuları ajansının başlattığı ve belediye bünyesinde gerçekleşen 26 Şubat 1992 yılında Karabağ bölgesinin hocalık köyünde gerçekleşen ermeni baskının ardından 28 yıl sonra ilk anma töreni Gültepe kültür Merkezinde gerçekleşti. Organizasyon önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti organizasyona ilerleyen saatlerde belediye başkanı sayın Mevlüt Öztekin'de katılımda bulundu aralarında olayı bizzat yaşayan baskın gecesi ablası ve abisi esir düşen Eldeniz Aqayev 'de tiyatro anında göz yaşlarına hakim olamadı

Organizasyonu düzenleyen genel koordinatör Ayhan Ünlü : Hocalı Katliamı 1992 yılında Azerbaycan'da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir soykırımdır.Yaşlı genç dinlemeden,çoluk çocuk dinlemeden katledildi. Karabağ bölgesine bağlı Hocalı bölgesin de. Tabi ki bunun acısını yaşıyoruz bugün.Yıl dönümü geldi.yıl dönümünde bunu en iyi şekilde insanlık dışı olarak olduğunu oynayacağız - İSTANBUL

Azerbaycan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  25 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
25.02.2020 03:21:58