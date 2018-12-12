İstanbul'da Cengiz Holdingin Arka Bahçesinde Bomba Bulundu

İstanbul'da Cengiz Holding'in arka bahçesinde bomba bulundu. Bomba imha uzmanı ekipler, düzeneği etkisiz hale getirdi.

PAKETİ GÖREN HOLDİNG GÖREVLİSİ, POLİSE HABER VERDİ



Üsküdar Kısıklı'da bulunan bir holding binasının güvenlik görevlisi duvarda iple bağlanmış pet şişe görerek durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ipe bağlanmış pet şişeyi şüpheli bularak bomba imha uzmanı ekipleri çağırdı. Ekipler, bina etrafındaki sokak yaya ve araç trafiğine kapattı.

DÜZENEK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, ipe bağlı pet şişede zaman ayarlı bomba düzeneği olduğunu tespit etti. Bomba düzeneğini etkisiz hale getiren ekipler, incelemenin ardından olay yerinden ayrıldı.