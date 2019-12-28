Haberler » Güncel » İstanbul'da 'huzur 2019/7' denetimleri - Haber

İstanbul'da "huzur 2019/7" denetimleri

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/7" denetimleri gerçekleştirildi.

28.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:28
genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Uygulaması 2019/7" denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı.
Ümraniye'deki uygulama noktasında durdurulan araçlar ile şüpheli yayalar aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.
İstanbul'da

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:50   Günün Özeti - Haber
17:50   İdlib'de siviller güvenli bölgelere kaçmaya devam ediyor - Haber
17:50   Hindistan'da Müslümanlara yönelik ifadeler tepki çekti - Haber
17:48   BAKAN SOYLU:  BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ - Haber
17:48   Mürefte Zeytin Kooperatifi 3 milyon 637 bin kilo zeytin aldı - Haber
17:28   Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda muhalefet liderleriyle bir araya gelecek - Haber
16:51   Türkiye, terörist Sasunyan'ın şartlı tahliye talebinin kabul edilmesini kınadı - Haber
16:17   Meteoroloji'nin kar uyarısı İstanbul'da belediye ekiplerini harekete geçirdi - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
28.12.2019 17:51:59