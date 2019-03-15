İstanbul'da Huzur Uygulaması

İstanbul
'da "Yeditepe Huzur
Uygulaması" kapsamında kentin çeşitli noktalarında polis denetimi yapıldı. Uygulamada şüpheli bulunan araç ve şahıslar didik didik arandı. İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzurun sağlanması amacıyla saat 20.00'de kent genelinde uygulama başladı. İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı
Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen
Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla uygulama yapıldı. Narkotik köpekle desteklenen uygulamada, polis ekipleri durdurdukları araçları didik didik aradı. Sürücülerin GBT sorgulamasının ardından üstleri de arandı.
(Medeni Topaloğlu/İHA)
Polis, Yeditepe, Huzur, İstanbul, Güncel
Kaynak: İHA