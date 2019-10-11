Haberler » 3. Sayfa » İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

İstanbul'da aynı hastanede görevli 2 doktor arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavga sonucunda bir doktor hayatını kaybederken, meslektaşını öldüren doktor gözaltına alındı.

11.10.2019 09:32

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Dr. Kaan Erol, meslektaşı tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde asistan olarak görev yapan Dr. Yavuz S. ile aynı hastanede çalışan Dr. Kaan Erol arasında saat 05.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yavuz S, Kaan Erol'u vücudunun çeşitli yerinden bıçakladı.

1 DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Erol, buradaki ilk müdahalenin ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaan Erol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dr. Kaan Erol'un muayenesi sırasında vücudunda 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu tespit edildi.

Şüpheli Yavuz S. ise hastane polisi tarafından gözaltına alındı.

Dr. Kaan Erol
İstanbul'da iki doktor arasında bıçaklı kavga! 1 ölü

3. Sayfa

Kaynak: AA

YORUMLAR(37)
ALİ:internette okudugunuz her habere inanmak yorum yapmak ileri geri konuşmak musallat sebebi . sebep öğrenildi kız meselesiymiş dense bile mi acaba? koyup yorum yapmamak lazım . cinlenmeye gerek yok . inanmayanlar musallat sebeplerini araştırabilir . allah rahmet eylesin .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MÜTMAİNNE:avrupada bir doktor ayda en fazla 190 saat çalışabilirken türkiyede 400 saate çıkabiliyor. üstelik yedi nöbet üstünü devlet vermem diyor . sistem 15 nöbete kadar doktoru zorluyor. elindeki kalifiye elemanda hakaret şiddet ekonomik sebeple avrupaya göçüyor sende yunanistandan bile doktor getirtemeyince suriye iran ırak 3. dünya ülkelerinden senin verdiğin eğitimin onda birini veremeyen ülkelerden doktor ithal ediyorsun. milletimize müstehak . gecenin beşinde kavga olmuş anlatabildim mi ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:ne iğrenç insanlarsınız yaaa hem doktorluk hemde hemşirelik mesleğini karalamak ne kadar da kolay ne kadar ucuz agızlarınız var ota boka hemşire yüzündendir deyin bilip bilmeden agzı olan konussun yazsn ne güzel dünya. o kötülediğiniz hemşireler doktorlar hepinizin hastansının kusmuguna kadar temızleyıp görev ifa ediyolar yazzıklar olsun
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
POYRAZ49:Güya bunlar eğitimli inanlar
Yayından Kaldır
2 2
Cevap yaz
BEN:doktorları. . daha. . kültürlü. . seviyeli zannederdim. . yanılmışım. . bir meslekte. . dürüstlük ve vicdan olmayınca. . insanlık olmuyor
Yayından Kaldır
5 1
Cevap yaz
MUCİZE DOKTOR:Şunlara canımızı emanet ediyoruz :(( Allahım kimlere kaldık , kimlere kaldı bu millet :(( hadi hastanın doktora yaptığı şiddeti kınıyorduk , peki doktorun doktora yaptığı cinayete ne demeliyiz. . ??????????????? Ülke insanımın (buna doktorlarda dahil artık) rUH HALİ SON 17 SENEDE İYİCE DİBE VURDU
Yayından Kaldır
12 22
Cevap yaz
DİYARBEKİRLİ ŞEHİT YASİN BÖRÜNÜN YAKINI:Son 17 senedir deyipte suçu benim HÜKÜMETİME atıyorsun. Seni kınıyor şiddet ve nefretle ''TELİN''ediyorum.
Yayından Kaldır
0 0
ESUTA:sen git bi ya ulan cehannemin dibine trol
Yayından Kaldır
8 7
MESUT:Bir tane top al, sektire sektire bi git yaa. Ulan bitmediniz gitti, pensilvanyadan nasıl geliyosunuz burala. anlatsana bi?
Yayından Kaldır
6 10
MUSTAFA:Kesinlikle karı kız meselesidir başka ne olcak
Yayından Kaldır
24 6
Cevap yaz
Tüm 37 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:53 Bursa polisi köşe bucak aradı
10:49 Evinde ölü olarak bulundu
10:53 Röntgen filmiyle şehirler arası soygun
10:48 Ceviz ağacından düşen çocuk ağır yaralandı
10:43 Çeşme'de 56 göçmen yakalandı
10:40 Bozyazı'da tehlikeli motosiklet sürücülerine yönelik çalışma başlatıldı
10:40 Asayişten suçlulara şafak baskını dronelu baskın
11.10.2019 10:58:19