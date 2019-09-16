İstanbul'da iki gecede 50 bin kişi metro kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da gece metrosu uygulamasından yaklaşık 50 bin kişinin faydalandığını açıkladı.
Ongun, metro ulaşımının haftasonları 24 saat olmasının ardından Twitter hesabından yolcu sayısını açıkladı. Ongun "İstanbul'da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin'e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi Cumartesi gecesi: 28.269 kişi" dedi.
İKİ GECEDE 50 BİN KİŞİ
Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği gece ulaşımıyla ilgili son bilgileriyse İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından duyurdu. Ongun, "İstanbul'da 24 saat ulaşım uygulamasından faydalanan vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz hafta 50 bin'e yaklaştık. Cuma gecesi: 20.864 kişi. Cumartesi gecesi: 28.269 kişi" ifadelerini kullandı.