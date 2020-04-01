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İstanbul'da iki gün içerisinde yapılan denetimlerde 236 araca ceza kesildi

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul'da son iki günde yapılan trafik denetimlerinde 22 bin 579 araç kontrol edilirken, 236'sına ceza kesildi.

01.04.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:05
İstanbul'da iki gün içerisinde yapılan denetimlerde 236 araca ceza kesildi
Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul 'da son iki günde yapılan trafik denetimlerinde 22 bin 579 araç kontrol edilirken, 236'sına ceza kesildi.

Korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında İstanbul giriş, giriş çıkışlarında ve şehir içinde denetimler yapıldı. 30-31 Mart tarihleri arasında Jandarma ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, araçlarda sosyal mesafe ve yüzde 50 doluluk oranına bakılırken, sağlık ekipleri tarafından da içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri ölçüldü.

2 gün içerisinde giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde, 69 bin 721 özel araç, 17 bin 822 ticari araç ve 177 bin 475 kişi kontrol edildi. 162 araca trafik cezası kesildi. "Kabahatler, Hıfzıssıhha" kanunundan işlem 129 işlem yapıldı. Şehir içi denetim noktalarında son iki gün de ise 4 bin 757 araç kontrol edilirken, "Kabahatler, Hıfzıssıhha" kanununa istinaden 52 işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, İstanbul, 3. Sayfa
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