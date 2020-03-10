İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı
İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
10.03.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:12
İstanbul 'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yönünde seyir halindeki bir metrobüs, Halıcıoğlu istasyonunu geçtikten sonra Haliç Köprüsü girişinde önündeki metrobüse çarptı.
Kazada hafif yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yönünde seyir halindeki bir metrobüs, Halıcıoğlu istasyonunu geçtikten sonra Haliç Köprüsü girişinde önündeki metrobüse çarptı.
Kazada hafif yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı
Etiketler : Cevizlibağ, İstanbul, Haliç, Güncel
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