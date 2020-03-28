Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl İdare Kurulu toplantısının yapıldığını bildirdi.

28.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:28
İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl İdare Kurulu toplantısının yapıldığını bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "İl İdare Kurulu toplantısındayız. Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz." paylaşımında bulundu.
Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda, toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile diğer yetkililerin katıldığı görüldü.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, Koronavirüs, İstanbul, Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İtalya’da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

12:58: Akdeniz Belediye binasında korona virüs tedbirleri - Haber 12:58: Türkiye Diyanet Vakfı kursları uzaktan eğitim metoduyla verilecek - Haber 12:57: Van'da İran sınırındaki bir mahalle karantinaya alındı (2) - Haber 12:57: Sokaklar boş, hayalet kente döndü - Haber 12:56: Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber