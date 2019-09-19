İstanbul'da ilk kez 'isviçre 2019 günleri' düzenlenecek

İstanbul 'daki İsviçre 'nin İhracat ve Yatırım Ofisi ve Türkiye 'de İsviçre Ticaret Odası Derneği tarafından, iki ülke arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin artırılmasına yönelik, İsviçre Başkonsolosluğu'nun desteği ile İstanbul'da ilk kez 'İsviçre 2019 Günleri' düzenlenecek.

'İsviçre 2019 Günleri', 20-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ve İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid ev sahipliğinde ve Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in katılımı ile 'İsviçre 2019 Günleri' ile ilgili bilgilerin verildiği tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

"İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARET HACMİ 3.4 MİLYAR İSVİÇRE FRANGI"

İstanbul'daki İsviçre'nin İhracat ve Yatırım Ofisi Direktörü Mehmet Yıldırımlı, "Birçok İsviçre şirketinin temsil edileceği üç gün boyunca İsviçre ve Türkiye'den farklı sektörlerde hizmet veren kurum ve kişileri buluşturarak, yaratıcı iş ortaklıklarının kurulabileceği sıra dışı bir organizasyon planladık. İsviçre şirketlerinin Türkiye pazarına ilgisi oldukça yüksek. 2018'de İsviçre ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi 3.4 milyar İsviçre Frangı'na(CHF) ulaşmıştır. İsviçre ihracatı yüzde 1,7 oranında artarak 1.875 milyon CHF'a ulaştı. Türkiye'den İsviçre'ye yapılan ihracat ise aynı dönemde 1.733 milyar CHF seviyesinde gerçekleşti. Çeşitli İsviçreli şirketlerin Türkiye'de ticari faaliyetlerini ve yatırımlarını artırma planları bulunuyor. 2019'da Türkiye'ye yapılan ilk yabancı yatırım İsviçre'den geldi" dedi.Biz, aynı zamanda Türkiye'nin yatırım imkanlarını İsviçreli iş insanlarına tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"İSVİÇRE KOBİ'LERİ İÇİN İHRACAT FIRSATINA NEDEN OLABİLİR"

Türkiye'de İsviçre Ticaret Odası Derneği Başkanı Arpat Şenocak ise şunları söyledi: İsviçre Türkiye ihracatı açısından artık 23'üncü sırada yer aldı. Türkiye'de kentleşme hızla büyüyor. Her yıl 600 bin'den fazla ev inşa ediliyor. 2023 yılına kadar 7.5 milyon yeni eve ihtiyaç duyulacak. Bu büyük talebe bağlı olarak, Türkiye, enerji ve ulaştırma altyapısına da yatırım yapacak. İsviçreli KOBİ'ler için bu gelişme çeşitli ihracat fırsatlarına neden olabilir; özellikle yenilenebilir enerji sektöründe. Türkiye, daha akıllı, daha yeşil ve her şeyden önce sürdürülebilir olmak istiyor. İsviçre şirketleri Türk şirketlerini bilgisiyle destekleyebilir ve bunun karşılığında ülke içinde ortaya çıkan iş fırsatlarından faydalanabilirler. Swiss Days 2019 da bu açıdan hem Türkiye hem de İsviçre açısından çok önemli bir organizasyon. Büyük ilgi göreceğine ve çok önemli sonuçları olacağına inandığımız bu etkinlik için çok heyecanlı ve gururluyuz."

"İLİŞKİLERİMİZ DAHA SIKLAŞACAK"

İsviçre İstanbul Başkonsolos Vekili Beat Schmid ise Türkiye'de kendilerine gösterilen ilgi ve nezaketten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "İstanbul'da üç gün boyunca benzersiz bir şölen yaşanacak. Katılımcılarımız bilim, teknoloji, eğitim, kültür alanlarında faaliyet gösteren şirketlerle bir araya gelebilecek, İsviçre'yi ve İsviçre firmalarını tanıyabilecek. İsviçre şirketlerinin Türkiye pazarına ilgisi oldukça yüksek. Bu organizasyonun Türkiye ile İsviçre arasındaki memnuniyet verici bağları daha da sıkılaştıracağına inanıyorum." diye konuştu.(Fotoğraflı)

- İstanbul