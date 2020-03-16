İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada
Sarıyer Maslak'ta yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir hamle yaparak önüne geçen cip sürücüsüne sinirlendi.
16.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.03.2020 09:15
Sarıyer Maslak 'ta yoğun trafikte ilerleyen otomobil sürücüsü, bir hamle yaparak önüne geçen cip sürücüsüne sinirlendi. Cipe vurmaya başlayan diğer sürücü aracın durmaması üzerine bir de yumruk attı. Yaşanan kavga araç kamerasına yansıdı.
Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.40 sıralarında Sarıyer Maslak yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte ilerleyen bir cip ile otomobil sürücüsü yol ayrımına girmek istedi. Daha önde olan otomobil sürücüsü ayrıma gireceği esnada hamle yapan cip sürücüsü, otomobili sıkıştırdı. Bunun üzerine kornaya basan sürücü, cip sürücüsüne müsaade etmesini istedi. Ancak cip sürücüsü yoluna devam edince diğer sürücü penceresini açarak cipe vurmaya başladı. Sürücünün halen gitmesi üzerine otomobil sürücüsü bu kez de yumruk attı. Olayın ardından cip sürücüsü yoluna devam etti. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.
(İHA)
Olay, önceki hafta Cuma günü saat 15.40 sıralarında Sarıyer Maslak yanyolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafikte ilerleyen bir cip ile otomobil sürücüsü yol ayrımına girmek istedi. Daha önde olan otomobil sürücüsü ayrıma gireceği esnada hamle yapan cip sürücüsü, otomobili sıkıştırdı. Bunun üzerine kornaya basan sürücü, cip sürücüsüne müsaade etmesini istedi. Ancak cip sürücüsü yoluna devam edince diğer sürücü penceresini açarak cipe vurmaya başladı. Sürücünün halen gitmesi üzerine otomobil sürücüsü bu kez de yumruk attı. Olayın ardından cip sürücüsü yoluna devam etti. Yaşanan kavga ise kameralara yansıdı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :İstanbul'da inatçı sürücülerin yol kavgası kamerada
Manşet
Haberler
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı
Güncel
İtalyan doktor koronavirüs bulaşan hastaların son anlarını anlattı: Boğularak ölüyorlar
Güncel
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Güncel
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Güncel
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı