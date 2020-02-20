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İstanbul'da reklam panolarının üzerine yapıştırılan figür sonrası vatandaşlar polisi aradı

İstanbul Kabataş'ta kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, reklam panolarının üzerine siyah renkli erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartmayı yapıştırdı. İnfial yaratan görüntü sonrası ekipler anında harekete geçti.

20.02.2020 13:12 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:32

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi cadde üzerinde, İstanbul'un simgelerinin olduğu reklam panosundaki siyah renkli erkek figürü üstüne, "ay yıldız"ın ayını boğazına geçirmiş şekildeki çıkartmayı yapıştırdı.

Olay, Kabataş İskelesi Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Panoda farklı figür gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, panonun etrafını güvenlik şeridi ile kapattı.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ardından pano ve yapıştırılan figür üzerinde incelemelerde bulunuldu. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, panoya figürü yapıştıran kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

EKİPLER ÇIKARTMAYI SÖKTÜ

İncelemelerin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri de yapıştırılan çıkartmayı yerinden söktü.

İstanbul'da reklam panolarının üzerine yapıştırılan figür sonrası vatandaşlar polisi aradı

Kabataş İskelesi, Polis, Güncel


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