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Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

İstanbul'un Fatih ilçesinde İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu. Polis ekiplerinin bölgedeki incelemelerinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

02.12.2019 00:06 | Son Güncelleme: 02.12.2019 00:46

Fatih'te, uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sayid Abdilharababad'dan alınamaması ve yaklaşık bir ay önce Küçük Langa Caddesi'ndeki iki katlı binada kiraladığı daireden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verildi.

Çilingir yardımıyla daireye giren polisler Abdilharababad'ın hareketsiz yattığını görerek sağlık ekiplerini bölgeye çağırdı. Sağlık ekipleri, Abdilharababad'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgedeki incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Fatih'te İran uyruklu bir kişi kiraladığı dairede ölü bulundu

Aksaray, İran, Güncel

Kaynak: AA


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